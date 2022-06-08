Российский боец UFC получит титульный бой за победу

8 июн. 21:10

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет носить претендентский характер.

Уайт пообещал, что победитель поединка получит титульный бой. Бойцы встретятся в октагоне на турнире в Далласе, который состоится 31 июля. Действующий чемпион промоушена в полутяжелом весе Гловер Тейшера проведет бой в рамках ивента в Сингапуре 11 июня.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке выиграл у Тиагу Сантоса. Всего на его счету 16 побед при единственном поражении.