РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российский боец UFC получит титульный бой за победу

Российский боец UFC получит титульный бой за победу

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет носить претендентский характер.

Уайт пообещал, что победитель поединка получит титульный бой. Бойцы встретятся в октагоне на турнире в Далласе, который состоится 31 июля. Действующий чемпион промоушена в полутяжелом весе Гловер Тейшера проведет бой в рамках ивента в Сингапуре 11 июня.

Анкалаев одержал восемь побед подряд в UFC. В своем последнем поединке выиграл у Тиагу Сантоса. Всего на его счету 16 побед при единственном поражении.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version