Благоустройство всех магалов Дербента завершат в следующем году

8 июн. 21:26

Все магалы Дербента (исторические микрорайоны) будут благоустроены в следующем году, рассказал главный архитектор города Иса Магомедов.

По его словам, главные сложности благоустройства узких, извилистых улочек магалов объясняются логистическими ограничениями и инженерными сетями.

"Узкая перекопанная улица нарушает транспортное сообщение часто, это во-первых. Во-вторых, сложности с сетями. Потому что, опять же, все плотно, сети прокладывались людьми самостоятельно, что-то нужно переподключать - это самое сложное, мы же еще и опускаем сети под землю", - цитирует архитектора ТАСС.

Магомедов отметил, что часть сложностей связана с археологией.