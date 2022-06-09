Киргизия возвращает жен и детей боевиков ИГИЛ*

В середине марта 2021 года в Киргизии приземлился самолет с 79 детьми на борту, многие родились на Ближнем Востоке, куда отправились их родители, привлеченные идеологий террористических группировок. Чтобы вернуть их домой понадобилось два года переговоров. Как пишет Eurasianet со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии, около 800 киргизов отправились в Сирию и Ирак в 2014-2015 годах. Сотни погибли в боях. Около 400 женщин и детей по-прежнему живут в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии.

Процесс их адаптации к нормальной жизни будет сложным. 19 марта 2021 года президент Садыр Жапаров заявил: "Детям, которые пережили последствия вооруженного конфликта в другом государстве, необходимо продемонстрировать, что на родине они всегда найдут приют, им будет оказана поддержка и защита”.

После репатриации дети почти четыре месяца провели в приюте села Дмитриевка в окрестностях Бишкека, где прошли медицинское и психологическое обследование с целью дальнейшего распределения в семьи. В некоторых случаях пришлось прибегнуть к ДНК-тестированию, чтобы определить родственников, поскольку других способов установить личность не было.

Чолпон Орозобекова, директор Института ”Булан”, расположенного в Женеве исследовательского центра, занимающегося развитием стратегий по противодействию экстремизму, высоко оценила усилия киргизского правительства, перенимающего опыт соседей: ”Киргизия учиться на ошибках Таджикистана. Власти проверяют, давали ли принимающие семьи согласие на прием возвращенных детей”. В Таджикистане 84 репатриированных ребенка до сих пор находится в интернатах и приютах с момента их возвращения в мае 2019 года, что негативно сказывается на процессе адаптации. Киргизский подход, скорее, ближе к узбекскому: Ташкент постарался обеспечить возвращение детей в семьи, чтобы ускорить их реинтеграцию.

Одна из серьезных проблем - отсутствие у детей документов, подтверждающих их личность. Особенно сложно было с теми детьми, которые родились за пределами Киргизии, из-за чего у них не было ни свидетельств о рождении, ни каких-либо других документов.

Киргизские власти приложили немало усилий для того, чтобы процесс адаптации привлекал как можно меньше внимания общественности. Министерство труда, социального обеспечения и старалось обезопасить детей и их семьи от потенциального осуждения и дискриминации. Еще один урок, извлеченный из узбекского опыта, - отказ от предоставления материальной помощи принимающим семьям в пользу других видов поддержки, чтобы избежать общественного осуждения. В Узбекистане многие высказывали недовольство в связи с тем, что правительство тратит деньги на репатриированных жен и детей боевиков и преступников, не поддерживая в достаточной мере других нуждающихся граждан. В Узбекистане горько шутили, что "стоило бы отправиться в Сирию и Ирак, чтобы потом получать социальные пособия".

Еще одна сложность заключается в том, что практически все дети, оказавшиеся в новых домах, почти не имеют никакого образования. Есть те, кому 15 лет, и у них за плечами всего три класса. Они значительно отстают от своих сверстников, у некоторых есть проблемы с языком. Дополнительное образование предусматривает обучение с в частном порядке, что стоит недешево. Семьи не могут себе позволить нанять репетиторов, особенно те, что приютили несколько детей.

Успех, достигнутый в рамках программы адаптации, может стать спасением для 125 киргизских женщин и 275 детей, которые до сих пор находятся в спартанских условиях лагерей северо-восточной Сирии. У правительства нет четких планов по поводу того, когда, как и вообще возможно ли вернуть на родину оставшихся киргизских детей. Жапаров обещал завершить программу по репатриации к сентябрю 2021 года, но на данный момент цель не достигнута.

Фонд "Протяни руку помощи" настаивает на необходимости прилагать больше усилий по возвращению детей. НПО была создана родственниками женщин и детей, застрявших в сирийских лагерях. ”Мы просим вернуть нам дочерей и внуков, а также восстановить их документы. Мы готовы оплатить все расходы по их реабилитации и реинтеграции, - говорит Хамида Якубова, председатель фонда. - Большинство тех, кому необходимо вернуться, ни в чем не виноваты. 90% женщин - жертвы манипуляций своих мужей и отцов. Они не террористы и не представляют ни малейшей угрозы обществу”.

*ИГИЛ – организация запрещена в РФ