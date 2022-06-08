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Продавец ювелирного магазина растратила золото почти на $10 тысяч в Кокшетау

Продавец ювелирного магазина растратила золото почти на $10 тысяч в Кокшетау

Продавец похитила и продала продавшиеся в бутике золотые украшения в Кокшетау. Об этом сообщает Polisia.kz.

Шестого июня в городское управление полиции поступило заявление директора одной из компаний.

"Заявительница сообщила, что продавец ювелирного магазина, 30-летняя жительница Кокшетау, растратила золотые изделия. Сумма ущерба составила 4 млн 243 тысячи тенге [более $9,8 тыс]", - пояснили в полиции. Во время предварительного следствия выяснилось, что изделия продавец бутика отдавала в ломбарды.

Ведется досудебное расследование по ч. 3 ст.189 УК РК "Растрата вверенного чужого имущества".

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