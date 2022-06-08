Брюссель и Вашингтон призвали Тегеран к сотрудничеству с МАГАТЭ

8 июн. 20:48

Европейский союз и США призвали Иран к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно установления происхождения частиц урана на трех незаявленных объектах. Соответствующие заявления распространили делегации ЕС и США при международных организациях в Вене, они были сделаны в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

"Мы настоятельно призываем Иран немедленно и в полном объеме сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы агентство могло предоставить необходимые гарантии того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер", - цитирует заявление европейской делегации ТАСС.

В нем также говорится, что страны-члены ЕС "решительно поддерживают" инициированную Францией, Германией, Великобританией и США резолюцию и призывают других членов Совета также выступить в ее поддержку.

"Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы позволить агентству без дальнейшего промедления выполнить его мандат по верификации и мониторингу", - подчеркивается в заявлении американской делегации.

Кроме того, в США также поддержали резолюцию по Ирану.

Постпред США Лаура Холгейт обратила внимание на то, что резолюция не ставит целью эскалацию конфронтации с Ираном в политических целях.