Пожилой разбойник из Северной Осетии ограбил ювелирный магазин, угрожая огнем

8 июн. 20:31

В Северной Осетии мужчин угрожал поджогом и ограбил салон ювелирных изделий, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Преступник вошел в торговый зал магазина и стал угрожать персоналу перцовым баллончиком, требуя отдать украшения. Он также пообещал совершить поджог в здании.

Злоумышленник украл ценности на общую сумму 2 151 900 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

Стоит добавить, что налет на магазин совершил неоднократно ранее судимый 68-летний местный житель. Драгоценности вернули директору салона, а пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы.