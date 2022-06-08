Сообщения о том, что в Ташкенте всего 3% зелени, опровергли в Узгидромете

8 июн. 20:24

Площадь зеленого покрова Ташкента, включая кустарники и траву, составляет не 3%, как сообщалось ранее, а гораздо больше. Об этом рассказали в Узгидромете.

В ведомстве пояснили, что такая цифра, озвученная заместителем генерального директора Узгидромета Ибратом Каримовым, - результат технической ошибки, закравшейся в материалы, подготовленные сотрудниками центра к пресс-конференции. На самом деле показатель составляет 26,8%.

Как напоминает "Газета.uz", на лето прошлого года зеленый покров столицы составлял порядка 26,84% от общей площади, тогда об этом заявлял хоким города Джахонгир Артыкходжаев.