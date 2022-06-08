Иран готов помочь с разрешением украинского кризиса

8 июн. 19:57

Президент Ирана Ибрахим Раиси провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба иранского лидера.

В ходе беседы Раиси заявил Путину, что Тегеран готов применить свои возможности для содействия в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.

"Раиси, выразив надежду на скорейшее завершение украинского конфликта, отметил важность дипломатического урегулирования в этом вопросе. Заявил, что Исламская республика Иран готова применить свои возможности для содействия дипломатического разрешения войны", - сказано в сообщении.