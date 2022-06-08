Зурабишвили впервые прокомментировала обращение в Конституционный суд по ее полномочиям

8 июн. 19:37

Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала обращение правительства по поводу ее полномочий в Конституционный суд. С заявлением политик, которая сейчас находится с государственным визитом в Италии, выступила в эфире Первого канала

"Может, на будущей неделе, может, и завтра, точно не знаю когда, решается наше будущее, и наше будущее на самом деле никак не связано с тем, кто, какого посла, на какое место и когда назначит", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Дать комментарий по поводу самого иска Зурабишвили пообещала позже, когда вернется в Тбилиси.

Президент выразила мнение, что сейчас для этого неподходящий момент: она находится в самом сердце Европы, в решающий для Грузии момент на пути в ЕС, и чтобы планы воплотились в жизнь, надо твердо стоять на этом пути и не думать ни о чем другом.