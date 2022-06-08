Беларусь проведет Дни культуры Казахстана

8 июн. 19:30

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов и первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков договорились о проведении Дней культуры Казахстана в Беларуси.

Политики встретились в Нур-Султане, где пройдет 17-е заседание Межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, взаимодействие в сфере гражданской авиации, сообщает пресс-служба Кабмина Казахстана.

"Также стороны затронули проведение Дней культуры Казахстана в Беларуси в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в июле 2022 года", - сказано в сообщении.

Премьер Казахстана подчеркнул, что республика придает большое значение углублению и укреплению сотрудничества с Минском.

"Считаю, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота и развития торгово-экономической кооперации между нашими странами", - добавил Смаилов.

В свою очередь Снопков добавил, что Беларусь заинтересована в комплексном развитии отношений с Нур-Султаном во всех взаимовыгодных направлениях.

"Мы являемся проверенными временем партнерами, поэтому наша задача наращивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Фундаментом этого является производственная кооперация и укрепление разноплановых бизнес-связей между странами", –заключил первый замглавы правительства Беларуси.