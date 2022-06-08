Годовая инфляция замедлилась до 17,1% в России

8 июн. 19:16

Годовая инфляция в РФ в мае замедлилась до 17,1% - в апреле она составляла 17,83%, следует из данных Росстата.

В месячном выражении потребительские цены увеличилось на 0,12%, передает ТАСС.

Продовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,6% по сравнению с апрелем и на 20,05% в годовом выражении. Непродовольственные товары упали в цене на 0,09% в месячном выражении, но подорожали на 19,2% относительно мая 2021 года. Стоимость услуг упала на 0,32% к уровню апреля и поднялась на 10,03% в годовом выражении.