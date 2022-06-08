Ливни и обвалы заблокировали дороги в двух районах Дагестана

8 июн. 18:58

Специалисты расчищают дороги в Тляратинском и Ахтынском районах, заблокированные после ливневых дождей, такое сообщение распространила пресс-служба Минтранса Дагестана.

В нем говорится, что несколько участков дорог в Тляратинском районе оказались частично разрушены либо перекрыты из-за обвалов верхних откосов, в результате в изоляции оказались восемь сел.

"Такая же ситуация возникла и в Ахтынском районе. Частичное разрушение местной дороги отрезало от "большого мира" три села", - указали в министерстве.