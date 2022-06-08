Саудовская Аравия купила акции игрового холдинга за $1 млрд

8 июн. 18:56

Принадлежащая Государственному фонду Саудовской Аравии компания Savvy Gaming Group приобрела акции игрового холдинга Embracer Group. Сумма сделки оценивается в $1 млрд.



За эти деньги Savvy Gaming Group получила 8,1% стандартных и 5,4% голосующих акций, передает Чемпионат.com.



В настоящее время в разработке у студий корпорации Embracer Group находятся 223 проекта. Релиз всех игр должен состояться до 31 марта 2026 года.

Напомним, ранее суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 5% акций японской компании Nintendo, более 5% акций Capcom и корейского издателя онлайн-игр Nexon, а также инвестировал больше $ 3 млрд в EA, Take-Two и Activision Blizzard.