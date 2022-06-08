В США заявили, что Баку и Ереван смогут продвинуться в нормализации отношений

8 июн. 18:42

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид считает, что у Азербайджана и Армении есть возможность продвинуться в процессе нормализации двусторонних отношений.

"Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования", - цитирует ее ТАСС.

Она отметила, что Вашингтон следит за тем, как Баку и Ереван делают важные шаги для нормализации отношений, добавив, что в США к этому относятся положительно.