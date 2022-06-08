МИД Азербайджана: провокационный шаг Армении говорит о ее неискренности

8 июн. 18:37

В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит, который генеральный прокурор Армении совершил на территорию Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что этот безответственный и провокационный шаг Еревана еще раз говорит о ее неискренности на фоне процесса нормализации и бросает тень на усилия международных посредников.

"Этот шаг, предпринятый против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе", - указали в министерстве.

В МИД пояснили, что вся ответственность за данный провокационный шаг - на армянской стороне.