РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Территория у посольства ФРГ в Москве может стать "Площадью ЛНР"

Территория у посольства ФРГ в Москве может стать &quot;Площадью ЛНР&quot;

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства Германии "Площадью Луганской Народной Республики", сообщает пресс-служба столичного парламента.

"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России "Площадью Донецкой Народной Республики" и предложили назвать "Площадью Луганской Народной Республики" территорию у посольства Федеративной Республики Германия", - сказано в сообщении.

Ранее в Мосгордуме предложили переименовать площадь рядом с американским посольством. Депутаты выступили с инициативой назвать территорию "площадью защитников Донбасса". По итогам голосования на сайте "Активный гражданин" победил вариант "Площадь Донецкой Народной Республики".

1335 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version