Гурзуф – калейдоскоп крымской истории и культуры

Алушта, Ялта, Евпатория и Николаевка – самые популярные направления туристов, выбирающих отдых в Крыму. Но мало кто обращает внимание на менее ”раскрученные” прибрежные городки и поселки. К одному из таких недооцененных мест можно отнести и Гурзуф. Стоит ли ехать отдыхать именно туда и почему, рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник.

Не слишком вдаваясь в исторические подробности, заметим, что Гурзуф – очень древний поселок, основанный таврами в VII-VI вв. до н.э. Это доказали раскопки XX века, во время которых были найдены элементы керамики, по всем признакам некогда принадлежавшей таврам.

Вся крымская земля буквально дышит историей. Каждый уголок прекрасен по-своему. И все же, почему именно Гурзуф стоит внимания?

Во-первых, этот поселок городского типа – место безграничного вдохновения. Только одно упоминание о том, что здесь жили, отдыхали и творили Пушкин и Чехов, говорит о том, что атмосфера в Гурзуфе располагает к сочинительству. Не обошли стороной поселок и великие художники. Айвазовский, Шишкин, Коровин искали творческую мысль для написания своих шедевров именно в Гурзуфе. Оно и неудивительно: пейзажи здесь действительно захватывают дух настолько, что даже ни разу не рисовав, хочется взять в руки кисть и холст.

Во-вторых, Гурзуф славится своей нетривиальной архитектурой и атмосферой, напоминающей прибрежную Италию. Поэтому даже поклонникам заграничных поездок здесь однозначно будет на что посмотреть и чему удивиться. В Гурзуфе гармонично и удивительно переплетаются современность и история, а местный колорит многонациональной культуры захватывает дух. Здесь чувствуется влияние и крымских татар, и русских, и турок, и украинцев, и евреев, и даже французов.

В-третьих, в Гурзуфе точно никто не останется голодным. Тут и там по поселку разбросаны лавки и магазины, где можно купить уникальные крымские сладости и выпечку; а блюда национальной кухни подают в уютных ресторанах на берегу моря. Есть и заведения для тех, кто предпочитает европейскую и азиатскую кухню. Цена обеда в кафе с видом на море на двоих взрослых составит примерно 1500 рублей, включая напитки.

И, конечно, нельзя не отметить, что в Гурзуфе множество красивейших достопримечательностей, на просмотр которых знойным летом однозначно стоит потратить время.

В поселке развита сеть гостевых домов, апартаментов и гостиниц. Начальная цена – от 1200 рублей за сутки.

Остановившись в Гурзуфе на несколько дней, вы сможете побывать:

– в домике Чехова, который писатель приобрел в качестве дачи в 1900 году;

– в доме-музее Пушкина, 1808-1811 г. строительства, где поэт жил в 1820 году, и писал о своем отдыхе так: "В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом… Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря, - и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством похожим на дружество”;

– в Гурзуфском парке, где растет множество необычных растений и установлено немало самобытных скульптур;

– во дворце Суук-Су (”холодная вода”), ныне музее космонавтики.

Чтобы в полной мере насладиться отдыхом в Гурзуфе, лучше ехать на автомобиле (личном, арендованном или такси). Можно отправиться в поселок и на автобусе, идущем в Ялту, но тогда до Гурзуфа нужно будет добираться около двух километров пешком по резко уходящей вниз дороге.

Если вы планируете путешествие по Южному берегу Крыма, обязательно включите в свою программу Гурзуф, уделив ему два-три дня, чтобы насладиться творческой и просветительской атмосферой. Также в поселке можно заняться активными видами отдыха: дайвингом, каякингом, сапсерфингом, совершить прогулку на катамаране и побывать на морских экскурсиях вдоль побережья. Если захочется сменить тихую и размеренную обстановку Гурзуфа, всегда можно отправится в шумную и яркую Ялту.

Во время летней крымской жары не забывайте об осторожности под солнечными лучами: купите специальные средства от ожогов, головные уборы, накидки на плечи, зонты. Следите за тем, чтобы дети не заплывали слишком глубоко в море и не пренебрегайте правилами поведения на воде.

Желаем прекрасного отпуска в Крыму в 2022 году!