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В Ставропольском крае предоставят льготные путевки на отдых 3,7 тыс детей

В Ставропольском крае предоставят льготные путевки на отдых 3,7 тыс детей

В Ставропольском крае льготные путевки на отдых получат более 3,7 тыс детей Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты населения.

Путевки предоставят детям из многодетных и малообеспеченных семей, семьям с приемными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

На первую смену в оздоровительный лагерь на Азовское побережье уже отправились 138 ребят. Всего этим летом планируется четыре заезда в этот лагерь.

В Минюсте отметили, что помимо отдыха для детей организуют интересные спортивные, интеллектуальные, творческие и оздоровительные мероприятия.

Поездка в лагерь осуществляется на комфортабельных автобусах в сопровождении экипажа ГИБДД, передает "Ставропольское телевидение".

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