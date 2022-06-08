В Ставропольском крае предоставят льготные путевки на отдых 3,7 тыс детей

8 июн. 18:28

В Ставропольском крае льготные путевки на отдых получат более 3,7 тыс детей Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты населения.

Путевки предоставят детям из многодетных и малообеспеченных семей, семьям с приемными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья.

На первую смену в оздоровительный лагерь на Азовское побережье уже отправились 138 ребят. Всего этим летом планируется четыре заезда в этот лагерь.

В Минюсте отметили, что помимо отдыха для детей организуют интересные спортивные, интеллектуальные, творческие и оздоровительные мероприятия.

Поездка в лагерь осуществляется на комфортабельных автобусах в сопровождении экипажа ГИБДД, передает "Ставропольское телевидение".