Рыбное хозяйство Дагестана получило новую концепцию развития

8 июн. 17:59

Власти Дагестана разработали проект концепции развития рыбохозяйственного комплекса для определения приоритетных направлений развития отрасли, - сообщает пресс-служба правительства республики.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с руководством Комитета по рыбному хозяйству республики, поручив ведомству ускорить утверждение концепции, что позволит оперативно обеспечить доступ хозяйствующих субъектов к федеральным мерам господдержки", - говорится сообщении, передает "Интерфакс".

Концепция описывает основные проблемы, задачи и функции госорганов власти и субъектов предпринимательства в регулировании и развитии рыбохозяйственного комплекса региона, применение федеральных и региональных мер государственной поддержки, а также предложения по созданию инфраструктурных и финансовых механизмов реализации задач, - рассказал врио руководителя комитета по рыбному хозяйству РД Виктор Руденко.

Сейчас Дагестан испытывает колоссальный дефицит в рыбоперерабатывающих мощностях, поэтому практически вся выловленная в республике рыба вывозится на переработку за пределы региона. В самом Дагестане мощность хранения рыбной продукции с использованием морозильного оборудования составляет всего 4,6 тыс т, тогда как общий объем по первичной переработке рыбы в республике составляет около 105 тыс т в год.