Канада ввела санкции против нефтегазовой и химической промышленности России

8 июн. 17:55

Оттава ввела новые ограничения в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности и иных секторов экономики, соответствующий документ размещен на сайте МИД Канады.

Согласно ему, канадским гражданам и компаниям запрещено вести какие-либо дела с представителями нефтяной, газовой, химической и горнодобывающей промышленности России. Это распространяется в том числе и на добычу угля и металлических руд, пишет ТАСС.

Помимо этого, Оттава представила перечень 28 видов деятельности, связанных с российской нефтегазовой и химической промышленностью РФ и оказавшихся под рестрикциями. Они связаны со строительством, перевозками, компьютерными, бухгалтерскими, консалтинговыми, инженерными и прочими услугами.