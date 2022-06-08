"Сбер" отказывается от игрового подразделения из-за санкций

"Сбер" решил ликвидировать свое игровое подразделение SberGames из-за санкций. Об этом сообщили в пресс-службе группы.
"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", - приводит сообщение Сбербанка "Коммерсантъ".
Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов.
При этом в пресс-службе отметили, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.