"Сбер" отказывается от игрового подразделения из-за санкций

8 июн. 18:04

"Сбер" решил ликвидировать свое игровое подразделение SberGames из-за санкций. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", - приводит сообщение Сбербанка "Коммерсантъ".

Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов.

При этом в пресс-службе отметили, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.