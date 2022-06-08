В Турции стартует 56-й международный фестиваль черешни

8 июн. 17:48

С 9 по 12 июня турецкой провинции Текирдаг пройдет 56-й Международный фестиваль черешни.

Организатор фестиваля - муниципалитет района Сулейманпаша.

Мероприятие стартует в четверг шествием праздничного кортежа и разжиганием огня. Также состоится авиационное шоу с участием пилотажной группы ВВС Турции SOLOTURK.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется выступление пехливанов, конкурс на лучшую черешню и "Парусная регата на кубок Ракоци", названная в честь венгерского принца Ференца Ракоци.

Гости фестиваля также смогут насладиться выступлениями турецких артистов Хакана Алтуна, Мурата Боза, Дерьи Улуг и Зийнет Сали, передает агентство Anadolu.