Госдеп: надеемся на договоренность Швеции и Финляндией с Турцией по НАТО

8 июн. 17:37

Вашингтон уверен, что Швеция и Финляндия устранят озабоченности Турции, связанные со вступлением в НАТО, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем, мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары, и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен", - приводит ее слова РИА Новости.

Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция заблокировала начало процесса рассмотрения их заявок. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган Анкара не согласна со вступлением стран в НАТО, так как не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.