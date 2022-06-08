Рособрнадзор: ЕГЭ в России останется

8 июн. 17:28

Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев заверил, что Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе высшего образования.

"ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", - цитирует Музаева "Интерфакс".

Кроме того, руководитель ведомства подчеркнул, что "ЕГЭ не является частью Болонской системы", так как полностью построен на "российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования". "ЕГЭ сочетает в себе функции выпускного и вступительного экзамена", - добавил он.