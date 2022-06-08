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Самым дорогим брендом Турции признана Turkish Airlines

Самым дорогим брендом Турции признана Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines признана самым дорогим брендом Турции в 2022 году. Об этом свидетельствует рейтинг 100 самых дорогих брендов Турции, представленный международным аналитическим агентством Brand Finance.

Стоимость компании оценивается в $1,6 млрд.

Примечательно, что Turkish Airlines признается самым дорогим брендом Турции пятый год подряд. Ранее компания удостаивалась этого звания в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

В Brand Finance подчеркнули, что авиакомпания смогла сохранить свои позиции, несмотря на пандемию COVID-19, которая потрясла мировую авиационную отрасль, передает агентство Anadolu.

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