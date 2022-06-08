Отели Красной Поляны разработают собственный бренд

8 июн. 16:53

После ухода из России сети отелей Mariott Красная Поляна запустит собственный бренд.

Курорт управляет отелями сети с 2019 года - это позволит сохранить стандарты сервиса. В настоящее время идет разработка собственного бренда с программой лояльности для гостей. Работа отелей продолжается в обычном режиме, бронирования действительны, - сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна, передает ТАСС.

Ранее американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории РФ из-за новых антироссийских санкций, которые "сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке".