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Отели Красной Поляны разработают собственный бренд

Пресс-служба администрации Сочи

После ухода из России сети отелей Mariott Красная Поляна запустит собственный бренд.

Курорт управляет отелями сети с 2019 года - это позволит сохранить стандарты сервиса. В настоящее время идет разработка собственного бренда с программой лояльности для гостей. Работа отелей продолжается в обычном режиме, бронирования действительны, - сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна, передает ТАСС.

Ранее американская сеть отелей Marriott приняла решение о приостановке деятельности на территории РФ из-за новых антироссийских санкций, которые "сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке".

ФОТО Пресс-служба администрации Сочи
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