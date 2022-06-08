В Армении "заминировали" аэропорт Звартноц

8 июн. 16:49

Пресс-служба Министерство чрезвычайных ситуаций Армении проинформировало о том, что в ведомство поступил сигнал о том, что ереванском международном аэропорту Звартноц заложено взрывное устройство.

"8 июня в 14:54 (13:54 по мск) в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в ереванском международном аэропорту Звартноц заложено взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают спасатели, кинологи, пожарные и саперы. По данным ТАСС, воздушная гавань продолжает работу.