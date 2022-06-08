Корпорация Microsoft решила существенно сократить свой бизнес в России

8 июн. 16:46

Американская компания Microsoft существенно сократит свою деятельность в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на официальное письмо компании сообщает агентство Bloomberg.

"Мы приняли решение значительно сократить свой бизнес в России в связи изменением экономических прогнозов и влияния (ситуации на Украине - прим. ред.) на деятельность Microsoft в России", - сказано в письме.

При этом отмечается, что Microsoft прoдoлжит пoлнoстью исполнять дeйствующиe кoнтрaктныe oбязaтельствa пeрeд российскими пользователями. Также компания обещает оказать поддержку более 400 российским сотрудникам, которых коснется принятое решение, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта в Microsoft сообщили, что не будет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России, а также продолжит работать с российскими школами, больницами и другими организациями.