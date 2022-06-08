В Северной Осетии заработал мобильный медкомплекс

8 июн. 16:37

В Северной Осетии заработал мобильный медицинский комплекс, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Уже на следующей неделе министерство здравоохранения республики разработает план-график, комплекс будет работать в населенных пунктах, где нет стационаров или узких специалистов. А значит, людям больше не нужно будет преодолевать длинную дорогу до поликлиник", - рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает "АиФ-Ставрополье".

Передвижной медицинский комплекс, базирующийся в селе Михайловском, состоит из трех автомобилей, два из которых содержат современное медицинское оборудование. Отдельный автомобиль предназначен для передвижения врачей и персонала.

"Поликлиника на колесах" предоставит жителям услуги терапевта, невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, УЗИ-специалиста, которые могут обследовать за день порядка 30 человек.