Сулейман Керимов отправит в хадж за свой счет тысячу дагестанских паломников

8 июн. 16:20

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов отправит в большой хадж в Медину тысячу земляков - для распределения путевок в городах и районах республики проведены жеребьевки. Помимо этого, дагестанцы, отправляющиеся на хадж по благотворительной программе сенатора Сулеймана Керимова, смогут добраться из Махачкалы до Медины прямым авиарейсом.

"Ради удобства и облегчения выполнения всех обязательств большого хаджа, а также для обеспечения безопасности Сулейман Керимов принял решение перевести всех паломников на прямые рейсы Махачкала – Медина", – сообщили в пресс-службе муфтията Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Теперь дагестанским паломникам не придется два дня добираться до Медины на автобусах.

Напомним, Дагестан традиционно получил самую большую квоту на хадж среди субъектов РФ – в паломничество к святыням ислама в этом году смогут отправиться свыше 4,5 тыс жителей республики.