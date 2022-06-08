ООН оценила усилия Ирана по вакцинации от коронавируса

8 июн. 16:08

Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает усилия Ирана по вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы поддерживаем усилия Ирана по вакцинации от коронавируса, так как 70% населения страны полностью сделали прививку от COVID-19. 80% беженцев и афганцев без документов также вакцинировались при поддержке ООН", - цитирует его агентство IRNA.

Дюжаррик отметил, что шестая волна коронавируса постепенно спала, и 2 июня текущего года впервые с начала распространения пандемии в Иране за 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 533 млн, из них более 6,3 млн человек скончались. В Иране выявлено 7 233 117 случаев заражения, скончались 141 324 жителей страны.