Москва и Анкара вместе решат проблему украинского зерна

Переговоры Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре завершились результативно. О чем договорились российский и турецкий министры, и как их встреча отразится на Сирии и Украине?

Российско-турецкие отношения уже много лет как вышли на достаточно высокий уровень. Он позволяет как добиваться взаимовыгодных сделок, например, по "Турецкому потоку" и С-400, так и решать сложные международные проблемы. Нынешняя встреча глав МИД двух стран была посвящена второму направлению. Уже не первый месяц западные СМИ бьют в набат и обвиняют Россию в блокировании вывоза украинского зерна по Черному морю. Хотя Лавров уже много раз говорил, что проблема в минах, рассыпанных ВСУ вокруг Одессы, а не в России, Запад все равно не хочет слушать правду и штампует статьи о том, что "Путин морит Африку и арабов голодом". Турция решила открыть глаза коллегам по НАТО и тоже заговорила о проблеме минирования Черного моря.

В отличие от натовских стран, Турция с самого начала российской военной спецоперации на Украине заняла нейтральную позицию, воздержалась от жесткой критики Москвы и санкций против нее и пыталась стать посредником между Кремлем и Владимиром Зеленским. Именно такая позиция позволила правительству Эрдогана решить важнейшую на сегодняшний день задачу. На встрече Лаврова и его турецкого коллеги Чавушоглу стороны, по сути, договорились организовать долгожданный вывоз украинского зерна из Одессы.

Вот позиция Лаврова по этой теме: "Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов".

Далее Лавров заявил, что все суда можно проводить по открытым Россией коридорам, и Россия не будет создавать проблем для них. Здесь же Лавров добавил, что Москва делает все возможное для экспорта зерна, но проблема в Зеленском. Со своей стороны, Чавушоглу дал понять, что Турция поддерживает предложенные Россией "зеленые коридоры" в Черном море, и две страны формируют конкретный механизм экспорта зерна вместе с ООН. Российские и турецкие военные уже обсуждают детали разминирования украинских портов, подчеркнул турецкий министр.

Как видно, позиции совпадают, и, скорее всего, Турция и Россия вдвоем смогут решить проблему зерна. Конечно, здесь важна и позиция Украины, но, по словам Чавушоглу, Киев готов обеспечивать проход судов через заминированные воды. Вероятно на двусторонней основе туркам удалось убедить украинцев в том, что разминирование просто необходимо, если Украина хочет продать миру свое зерно. Киев, конечно, беспокоит, что после разминирования эти воды в Черном море могут быть использованы российскими ВМС для усиления спецоперации. Но Лавров сегодня в Анкаре дал слово, что Россия не воспользуется разблокировкой украинских портов. Так что, можно сказать, первый этап решения вопроса продовольствия уже наступил, и встреча Лаврова и Чавушоглу оказалась успешной.

Вторым серьезным вопросом на повестке встречи Лаврова и Чавушоглу была Сирия. Турция хочет провести там очередную операцию против курируемых США боевиков из курдских YPG. Учитывая, что в подконтрольных курдам регионах есть не только американское, но и российское присутствие, Турции нужно согласовать свои действия с Россией. Судя по заявлению Лаврова о том, что Россия с пониманием относится к угрозам безопасности Турции, не исключено, что Москва, как и в 2018 году, дала Анкаре согласие на военные действия в Сирии. Лавров косвенно обвинил США в поддержке YPG, которых Турция считает угрозой своей территориальной целостности.

Для Анкары операция представляет большой риск, так как Госдеп уже раскритиковал военные планы Эрдогана. Но, судя по недавнему опыту, Реджепа Тайипа Эрдогана наказание от Вашингтона уже давно не пугает. С тех пор, как он пережил попытку госпереворота в 2016 году. Сегодня, когда от Турции зависит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и когда Эрдоган остался единственным натовским лидером, который может говорить на равных с Путиным, карты Анкары перед Вашингтоном гораздо сильнее.

Если говорить об интересах России, то ничего кардинально для нее в Сирии не меняется. Россия поддерживает Башара Асада, но северо-восток Сирии контролируют все равно США с курдами. Если сейчас часть территорий отойдет Турции и сирийской оппозиции, то это мало что меняет для Асада и Москвы. Хотя, если учесть, что Турция для России более дружественная страна, чем США, а операция может внести очередной раскол в НАТО, то какие-то бонусы от действий Эрдогана в Сирии может получить и Москва. Не зря Лавров сравнил Сирию с Украиной.

"Мы придаем значение законным опасениям Турции в Сирии и совместно работаем над изгнанием террористов. Мы учитываем чувствительность Турции к угрозам со стороны иностранных держав на ее границах. США нелегитимно кормит здесь некоторые организации. Мы понимаем это, потому что внешние силы сделали то же самое на наших границах", - сказал Лавров.

По факту, давай согласие на турецкие действия в Сирии, Москва предлагает Анкаре дать согласие на российские действия на Украине.

Третий важный вопрос, который с марта традиционно поднимается на таких встречах – переговоры России и Украины при посредничестве Турции. Это самый сложный вопрос. На встрече в Анкаре Лавров допустил переговоры с Украиной, а Чавушоглу сказал, что заявления Зеленского о готовности встретиться с Путиным "дают надежды" на диалог. Но в реальности возобновление переговорного процесса маловероятно. С последней встречи в Стамбуле, после которой Зеленский отказался принять отделение Крыма и Донбасса, реальность на поле боевых действий значительно изменилась. И, как сказал Лавров, требования Киева вернуться к границам до 24 февраля несерьезны.

Поэтому при всем старании Анкары без реальных уступок Киева ни о какой встрече двух делегаций речи быть не может, не говоря уже о личной встрече Путина и Зеленского.