В Краснодаре обновят и дополнят систему видеонаблюдения

8 июн. 15:56

Администрация Краснодара установит в городе новые камеры наблюдения, а также обновит городскую систему видеонаблюдения.

Сейчас в Краснодаре к комплексу "Безопасный город", следящему за городской инфраструктурой, прогнозировать, предупреждает и ликвидирует возможные угрозы, подключены более 1 тыс видеокамер, однако кубанские чиновники приняли решение перейти на более современную специализированную систему видеонаблюдения.

"Это важно для развития многих проектов, обеспечивающих безопасность жителей. Так, в мае на путепроводах города запущен пилотный проект интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием марок автомобилей и госномеров. Сейчас система работает в круглосуточном режиме, фиксируя все потоки транспорта", - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко, передает портал Юга.ру.

Новая система уже была протестирована в двух школах города – она помогает распознавать лица людей, номера и марки автомобилей. Если система распознавала угрозу, информация оперативно передавалась соответствующим службам.

Также в рамках системы предусмотрены металлодетекторы, подающие сигнал при проходе лиц с оружием и подозрительными предметами, - говорится в сообщении пресс-службы.