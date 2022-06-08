Женщина за рулем BMW устроила ДТП в Ставрополе

8 июн. 15:53

В Ставрополе произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Skoda Octavia. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась днем 7 июня.

Как отмечается, двигаясь по Западному обходу, водитель BMW начала разворот на регулируемом перекрестке, но не уступила дорогу ехавшему навстречу водителю Skoda Octavia.

В ДТП пострадала 37-летняя женщина, сидевшая за рулем BMW, а также 55-летняя пассажирка Skoda Octavia. Их доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, передает "Победа26".