В МОК объяснили, почему российских спортсменов отстранили от международных соревнований

8 июн. 15:39

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал, почему МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Беларуси.

"Были приняты жёсткие меры против тех, кто несет ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия, чтобы было ясно, что олимпийское перемирие адресовано только правительствам", - цитирует его Чемпионат.com со ссылкой на Inside the Games.

Глава МОК подчеркнул, что каждый, кто поддерживает действия России на Украине, может и должен быть подвергнут санкции. "Но те, кто их не поддерживает, - их права должны соблюдаться по нашим собственным правилам и нормам международного права. Никаких санкций нет и не должно быть за наличие паспорта", - пояснил Бах.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров в конце февраля 2022 года