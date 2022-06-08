Захарова: Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза

8 июн. 15:36

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, однако страна сможет это преодолеть.

"Как показал опыт, российская экономика и бизнес-сообщество уже научились мобилизовываться в условиях вводимых Западом ограничительных мер, они адаптируются к ситуации. Но мы в этих условиях живем давно", - подчеркнула она, добавив, что решения находятся, и пути выхода из сложившихся обстоятельств тоже каждый раз намечаются.

Захарова далее обратила внимание на то, что российская экономика уже начала адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выдерживает эти испытания.