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Путин выразил соболезнования Раиси в связи с железнодорожной катастрофой в Иране

Путин выразил соболезнования Раиси в связи с железнодорожной катастрофой в Иране

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, в ходе которого российский лидер выразил соболезнования в связи с крушением поезда, в котором погиб 21 человек и более 80 пострадали, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стороны также подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата.

Также Путин и Раиси выразили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-иранских отношений, отметив необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по СВПД.

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