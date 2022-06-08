Путин выразил соболезнования Раиси в связи с железнодорожной катастрофой в Иране

8 июн. 15:34

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, в ходе которого российский лидер выразил соболезнования в связи с крушением поезда, в котором погиб 21 человек и более 80 пострадали, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стороны также подтвердили приверженность продолжению работы в рамках астанинского формата.

Также Путин и Раиси выразили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-иранских отношений, отметив необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения договоренности по СВПД.