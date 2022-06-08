Каладзе рассказал, кто займет вакантный после смерти Элошвили пост вице-мэра Тбилиси

8 июн. 15:12

Новым вице-мэром Тбилиси станет Каха Гуледани. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.

Сегодняшнее заседание градоначальник начал с минуты молчания в память об Илье Элошвили. "Мы лишились лучшего друга, человека, который безмерно любил свое дело, свою страну, был очень порядочным, профессионалом", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Представляя Гуледани, Каладзе отметил, что он работает в мэрии уже много лет и имеет большой опыт. "В целях завершения дел, начатых Ильей Элошвили, я бы хотел представить общественности кандидатуру Кахи Гуледани... чтобы все было сделано на высшем уровне", - обратил внимание Каладзе.

Ранее Каха Гуледани возглавлял муниципальную инспекцию. В прошлом был замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Напомним, тело заместителя столичного мэра Ильи Элошвили было обнаружено в его квартире в Тбилиси на прошлой неделе.