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Матвиенко заявила, что после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

Матвиенко заявила, что после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что после завершения спецоперации РФ на Украине и достижения всех поставленных целей, никто и никогда больше не сможет угрожать российской стороне.

"Все цели спецоперации, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты. И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам", - сказала она на заседании Совфеда в среду в рамках "часа субъекта", посвященного Севастополю.

Спикер СФ отметила, что борьба за сохранение русской идентичности в Севастополе и Крыму не прекращалась ни на день и в период пребывания региона в составе Украины.

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