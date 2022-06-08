Матвиенко заявила, что после спецоперации больше никто не сможет угрожать России

8 июн. 15:00

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что после завершения спецоперации РФ на Украине и достижения всех поставленных целей, никто и никогда больше не сможет угрожать российской стороне.

"Все цели спецоперации, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты. И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам", - сказала она на заседании Совфеда в среду в рамках "часа субъекта", посвященного Севастополю.

Спикер СФ отметила, что борьба за сохранение русской идентичности в Севастополе и Крыму не прекращалась ни на день и в период пребывания региона в составе Украины.