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Новый донской туристический маршрут может стать национальным

Новый донской туристический маршрут может стать национальным

Новый донской туристический маршрут "Стартап Петра I" вошел в число пяти рекомендованных к получению "национального" cтатуса экспертным советом при Ростуризме, - сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Признание национальным маршрута, посвященного великому российскому императору, ...привлечет дополнительное внимание к туру со стороны жителей и гостей Вольного Дона", - заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, передает "Интерфакс".

Маршрут длиной в 265 км включает в себя достопримечательности Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, а также нескольких мест на побережье Азовского моря, он рассчитан на три дня и две ночи, и хотя его основная аудитория - взрослые семейные пары, интерес к нему со стороны молодежи и школьников возрастает. Он был апробирован годом ранее и получил множество положительных откликов, а к 2027 году количество туристов на маршруте может составить до 20 тыс человек.

Сейчас в Ростовской области разрабатываются еще два туристических маршрута - "Дорогами казаков" и "Долина Дона", которые тоже смогут претендовать на "национальный" статус.

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