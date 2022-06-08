Российская авиакомпания Nordwind начинает полеты из Махачкалы в Уфу

8 июн. 14:32

Уже с 20 июня российская авиакомпания Nordwind начинает регулярные рейсы из Махачкалы в Уфу, которые будут выполняться дважды в неделю, - сообщила сегодня пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"С 20 июня авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы из Махачкалы в Уфу. Вылеты будут выполняться по понедельникам и четвергам", - цитирует собеседницу ТАСС.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. В понедельник вылет из аэропорта Махачкалы будет проводиться в 10:05 мск с прибытием в Уфу в 14:45 по местному времени. Вылет из Уфы в 08:05 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 08:55 мск.

По четвергам самолет будет вылетать из Махачкалы в 14:05 мск и прибывать в Уфу в 18:45 по местному времени. Вылет из Уфы в 12:00 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 12:50 мск, - добавила Магомедова.