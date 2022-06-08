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Мурашко анонсировал начало тестирования новой  вакцины против оспы

Мурашко анонсировал начало тестирования новой  вакцины против оспы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о начале тестирования  новой вакцины и лекарственных препаратов против оспы.

Министр отметил важность консолидированных усилий со странами ШОС в реагировании на новые угрозы. "Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", - приводит слова министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному "ВЦИОМ-Спутник", большинство россиян считают оспу обезьян, менее опасной по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса.

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