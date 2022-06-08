Мария Захарова о турецких инициативах: мы приветствуем конструктивное посредничество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" об оценке желания Анкары работать вместе с Москвой над вывозом украинского зерна из порта Одессы, заявила, что Россия приветствует конструктивное посредничество.

Прежде всего она отметила, что работа российской делегации в Анкаре после переговоров глав МИД Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу продолжается.

"Глобально, еще раз подчеркну, отвечая на все вопросы о посредничестве, мы всегда приветствуем любое посредничество, которое идет от прагматики и желания разрешить или поучаствовать в разрешении какой-то проблемы", - сообщила Мария Захарова.

"Дальше мы уже исходим из прикладного характера и эффективности [инициатив], но мы всегда приветствуем любое конструктивное посредничество, и всегда об этом так и говорим", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза украинского зерна, и открыта к взаимодействию, если к этому созрела и киевская власть - главное, чтобы Киев обеспечил проход судов через заминированные воды или разминировал их.

Также глава МИД России выразил опасение, что западные страны пытаются сохранить "зерновой вопрос" на Украине в качестве постоянного раздражителя, отметив: чем скорее он решится, тем будет лучше для всех.