Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Россию?

8 июн. 13:52

Испанская компания Inditex объявила о возобновлении работы своих магазинов в России, - пишут "Известия".

Точная дата возвращения ритейлера на российский рынок не обозначена, но фирма хочет вернуться в страну в течение лета, и открытие его магазинов в этот период логично с точки зрения бизнеса: это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией.

Компания предварительно заявила, что будет открываться постепенно

Напомним, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius покинули российский рынок в марте, назвав причиной временной "заморозки" невозможность в текущей ситуации гарантировать покупателям стабильную работу магазинов.