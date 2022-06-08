Школа горела в Экибастузе

8 июн. 13:36

В ремонтируемой экибастузской школе-гимназии №24 при проведении сварочных работ загорелись строительные материалы и пластиковые конструкции. Как сообщает управление здравоохранения Павлодарской области, причиной возгорания стало нарушения техники безопасности.

"Пожар начался в 10 часов в кабинете на первом этаже во время проведения ремонтных работ. Возгорание на площади 40 кв. м локализовано в 10 часов 15 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до прибытия пожарных с места ЧП эвакуировали 40 работников.