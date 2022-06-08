На Ставрополье мошенница пообещала мужчине приворожить девушку за 30 тыс рублей

8 июн. 13:19

В Ставропольском крае местная жительница обманула мужчину на 30 тыс рублей, пообещав приворожить его бывшую девушку. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина рассказал, что поделился со своей знакомой переживаниями о расставании с девушкой. Злоумышленница предложила ему прибегнуть к магической практике, которой она якобы занимается уже два года. За свои услуги она брала деньги. После очередного перевода мужчина понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Правоохранители задержали мошенницу. Ею оказалась ранее судимая 22-летняя жительница села Прасковеая. Она призналась, что никогда не владела указанными навыками, а полученные 30 тыс рублей уже успела потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает "Победа26".