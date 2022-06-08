Рабочий погиб при ремонте теплосети в Актау

8 июн. 13:14

Сотрудник коммунального предприятия погиб во время ремонта теплосети в Актау после того, как на него обрушилась кирпичная стена.

"Сотрудники ГКП "КЖСА" на погрузчике проводили ремонтные работы на теплосети у здания антикоррупционной службы. Внезапно расположенная рядом кирпичная стена рухнула прямо на одного из коммунальщиков – мужчину 1978 года рождения", - приводит информацию Sputnik Казахстан.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего из-под завалов. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.