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Авиакомпания S7 отложила до конца года проект своего лоукостера

Авиакомпания S7 отложила до конца года проект своего лоукостера

Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus, - сообщила сегодня представитель компании.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", - рассказала представитель S7, передает РИА Новости.

Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года, - добавила представитель авиакомпании.

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