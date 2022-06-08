Власти Узбекистана опровергли информацию о введении запрета на рождение третьего ребенка

8 июн. 12:53

В интернете в последние дни стала распространяться информация о том, что в Узбекистане вводится запрет на рождение третьего ребенка, власти республики сообщают - это фейк.

"В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация, в которой утверждается, что якобы, согласно новому закону, одобренному Сенатом, с 2023 года гражданам Узбекистана будет запрещено иметь более двух детей. В случае несоблюдения данного ограничения будет наложен штраф. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

С начала года самая высокая рождаемость отмечается в Самаркандской области, самая низкая– в Сырдарьинской области.

Всего за январь-май текущего года в республике на свет появились 338 636 детей.