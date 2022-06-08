Белореченский район Кубани возглавил Сергей Сидоренко

8 июн. 12:50

Новым главой Белореченского района Кубани стал Сергей Сидоренко, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Его избрали на сессии Совета муниципалитета. Всего на должность претендовали три кандидата, - передает портал Юга.ру.

С 1 апреля Сидоренко исполнял обязанности главы района. Ранее работал на должности заместителя главы Белореченского района.

Напомним, 31 марта стало известно, что глава Белореченского района Александр Шаповалов собирается покинуть пост по собственному желанию. О причинах ухода не сообщалось, но такое решение могло быть связано с непринятым генпланом и проблемами с мусорным полигоном.